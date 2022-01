La mancata squalifica di Katia Ricciarelli ha fatto saltare i nervi dei concorrenti che sono stati precedentemente buttati fuori dal Grande Fratello Vip (tra bestemmie e comportamenti errati).

Da Stefano Bettarini fino a Salvo Veneziano, Filippo Nardi e Denis Dosio, gli ex protagonisti del GF Vip si sono pubblicamente lamentati della decisione di Alfonso Signorini di far rimanere Katia Ricciarelli nella Casa.



Come se non bastasse, la matrona è immune per merito di Davide Silvestri (personalmente tra le maggiori delusioni di questa edizione), Valeria Marini e Giacomo Urtis, Giucas Casella, Soleil Sorge e Manila Nazzaro.

Katia, nel frattempo, ha ricevuto anche i complimenti degli autori:

Ieri, ho avuto i complimenti da tutti dall’alto… per come mi sono comportata. Grazie tante ho detto, ma mi è costato molto. L’ho fatto per voi e per me, ma anche per voi perché ve lo meritate. Perché poi stanno male anche loro, ecco. No, ma io riconosco.