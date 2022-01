Katia Ricciarelli oltre a non sopportare le princess, ha un “odio” nemmeno troppo velato nei confronti di Nathaly Caldonazzo, new entry del Grande Fratello Vip attualmente in nomination con Carmen Russo e Soleil Sorge.

Katia Ricciarelli ha “minacciato” Nathaly Caldonazzo?

Nathaly, secondo il racconto di Jessica, sarebbe stata perfino minacciata da Katia Ricciarelli (questa donna è chiaramente fuori controllo):

L’ha guardata e le ha detto che la pagherà.

E in effetti c’è proprio il video dove Katia si alza, poi torna indietro e punta Nathaly Caldonazzo:

Da quando sei arrivata tu è nebbia totale. C’è una brutta energia e questa la pagherai, te lo posso mettere io per iscritto e questa la pagherai con quella faccia che ti ritrovi.

Non contenta la matrona ha sparlato Nathaly anche con Soleil:

Ci sono poche persone che mi danno fastidio proprio fastidio fisico e mentale. Una di queste è lei, non la sopporto. Mi dà fastidio proprio fisicamente anche quando si muove con quelle ossa…

KATIA OFFENDE DI NUOVO PESANTEMENTE (dietro ci stava nathaly) e soleil ride. fatele fuori tutte e due BASTA #gfvip pic.twitter.com/EbJrUeEArh — trevisana (@lavunke) January 4, 2022

Miriana e Lulù, nel contempo, hanno addirittura scomodato la mafia, affermando parole del tipo: “Che è il boss mafioso? La mafia…”, “Dove stiamo a Squadra Antimafia?”.