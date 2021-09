Katia Ricciarelli sarà una delle concorrenti del Grande Fratello Vip in partenza dal prossimo 13 settembre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Intervistata tra le pagine di Intimità, la cantante lirica ha raccontato come mai si è convinta.

In passato mi ero ripromessa di non fare mai più un reality. Ho detto sì al GF Vip riflettendo sul fatto che non devo più dimostrare niente a nessuno alla mia età. Posso utilizzare quella casa come cassa di risonanza per far conoscere la mia lirica.