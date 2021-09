Le dinamiche in questo GF Vip 6 continuano ad essere ancora debolucce a distanza di quasi due settimane dall’esordio. Fortunatamente ci pensa Katia Ricciarelli a creare un po’ di show all’interno del reality, spesso e volentieri involontariamente ma quanto basta a far innalzare l’attenzione sui social.

Katia Ricciarelli, dalla caduta alla lite con i Vipponi

Nelle ultime ore è stata lei la protagonista indiscussa in ben due differenti momenti della giornata. Verso sera, mentre tentava di rilassarsi in giardino è stata protagonista di una scena che ha fatto sorridere lei per prima e anche gli attenti spettatori della diretta.

La cantante lirica, infatti, si è letteralmente ribaltata dalla poltrona finendo rovinosamente a terra: “Ma chi è sto stronz* che ha messo sta sedia qui?”, ha borbottato lasciandosi andare ad una risata imbarazzata. In suo soccorso sono prontamente giunti Nicola Pisu e Gianmaria Antinolfi che l’hanno aiutata a rialzarsi.

Il vero show però, lo ha regalato poco dopo quando ha letteralmente sbottato contro i suoi inquilini sentendosi messa da parte durante un gioco. I Vipponi hanno cominciato a giocare a Lupus in Fabula ma a quanto pare nessuno si è premurato di spiegare a Katia le regole.

La Ricciarelli, delusa, si è allontanata dal tavolo e quando Carmen Russo ha tentato di tranquillizzarla spiegandole solo a quel punto il gioco, lei ha perso letteralmente le staffe:

Ma senti che discorsi. Mi viene a spiegare il gioco adesso. Ma vai, vai, lasciami stare. Credono davvero che la gente sia stupida?!

La Ricciarelli si è scagliata contro i Vipponi aggiungendo: