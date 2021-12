Non c’è Vigilia di Natale che tenga nella Casa del Grande Fratello Vip. E così, anche il 24 dicembre, Katia Ricciarelli si è arrabbiata con Lulù Selassiè per avere utilizzato l’asciugacapelli durante le prove di canto degli altri vipponi.

GF Vip, Katia Ricciarelli sbotta a Natale: “Vergognati Lulù!”

Sotto la guida di Katia, tutti insieme, i concorrenti hanno dedicato alcune ore di questo pomeriggio alle prove corali di alcuni brani natalizi. A disturbare il ritmo e a distogliere l’attenzione, però, è stato il sottofondo di un rumore proveniente dalla Zona Beauty.

La cantante lirica, infastidita, ha fermato le prove per cercare di individuare il colpevole: si tratta di Lulù che, non facendoci troppo caso, ha utilizzato l’asciugacapelli non pensando di poter dare fastidio agli altri.

Per questo motivo la Ricciarelli si è arrabbiata (ancora una volta dopo le ultime critiche a Miriana):

Vergognatevi ragazze, ve lo dico di tutto cuore, mancate di rispetto agli altri e alla sottoscritta. Vergognatevi. Abbiamo anche delle motivazioni se vogliamo e io le farò. Questa è una mancanza di rispetto e io mi sono rotta.

ECCO IL VIDEO.