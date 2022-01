Durante la diretta Instagram di Patrizia Pellegrino, Samy Youssef, Clarissa Selassiè e Biagio D’Anelli si è parlato della rivolta dei vipponi in merito al comportamento di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip.

L’amico di Manuel Bortuzzo: “Katia Ricciarelli? Cacciatela!”

Davide Ismaele, amico di Manuel Bortuzzo, era già intervenuto con un precedente commento contro Katia Ricciarelli. Questa volta il ragazzo ha commentato anche in diretta per scagliarsi contro la ex moglie di Pippo Baudo:

Io credo che venerdì la produzione invece di farle chiedere scusa dovrebbe semplicemente cacciarla!

L’amico di Manuel era già intervenuto dopo le parole di Katia Ricciarelli contro il nuotatore “reo” di non chiudere la porta:

Mamma mia… che poi onestamente ce la fa anche a chiuderla eh? Come la apre la chiude!

In quel caso, Davide Ismaele aveva giustamente commentato:

Katia, ti ho difeso quando eri difendibile… adesso però rasenti il ridicolo. Eppure sei una donna datata! Fatti prestare la carrozzina da Manuel domani e facci vedere “onestamente” quanto sei brava tu ad aprire e chiudere le porte da seduta… Cafona!