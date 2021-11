Patrizia Pellegrino dopo il suo ingresso al Grande Fratello Vip ha già fatto “imbufalire” mezza Casa, specie per le questioni legate al cibo. Dopo aver fatto spazientire Soleil Sorge, anche Katia Ricciarelli è “esplosa”.

Katia Ricciarelli si è arrabbiata con Patrizia Pellegrino per delle questioni legate al cibo. L’attrice, poco dopo il suo ingresso, in merito alla lista della spesa aveva già fatto le sue richieste a Manila:

Domani c’è la spesa, esatto. Purtroppo devo dirvi che mangio un po’ di pesce perché non posso mangiare tutti i giorni carne. Il pesce non lo prendete? Mi hanno detto che posso, mi sono informata…

Chiacchierando con Katiuscia, ha innescato la sua “furia”:

Io che non mangio la carne devo aspettare i comodi vostri per mangiare un pezzo di pizza. Mi devo sacrificare per tutti gli altri? Senti ti prego, sei arrivata ieri non cominciare! Comincia a sacrificarsi tu per capire gli andamenti della casa… qualcuno si deve sacrificare? Ma perché se non sai nemmeno… siamo sempre stati tutti insieme.