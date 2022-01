A quanto pare oltre a Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi, per la gioia degli amici di Twitter, Katia Ricciarelli a breve abbandonerà la Casa del Grande Fratello Vip portandosi appresso la lunga serie di evitabili scivoloni.

Katia Ricciarelli abbandona il Grande Fratello Vip: ecco la presunta data

Gianmaria, così come confidato a Manila, dovrebbe lasciare la casa il 24 gennaio perché il primo di febbraio dovrebbe nuovamente tornare al suo lavoro di sempre dopo aver preso un anno di aspettativa.

Anche Manuel, molto stanco e provato, dovrebbe uscire entro la fine del mese anche per via del film sulla sua vita da sponsorizzare.

In queste ore, Deianira Marzano ha affermato che pure Katia Ricciarelli sta per andare via: quando? Dopo il 18 gennaio subito dopo aver festeggiato il suo compleanno dentro la Casa del GF vip.

Alcuni tweet sull’argomento

#gfvip voti dei preferiti… guardate dove sta messa Katiuscia 😂😂ultima posizione con un voto#gfvip eh si tanto amata da fuori e dentro la casa!!! pic.twitter.com/dCnKpTJJQ4 — Mi sono convertita alla salsiccia di Baru’🤭 (@Sofia17324238) January 14, 2022