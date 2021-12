Dopo avere chiamato Lulù “carogna” al termine della diretta del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli continua a sparare a zero contro la secondogenita delle Selassiè, trovando in Giucas Casella un ottimo alleato.

“Pure Manuel stanno intossicando”, afferma Katia parlando del rapporto che Bortuzzo ha instaurato con Lulù Selassiè, aggiungendo: “Non è neanche bella…”. Giucas Casella ha dato ragione alla cantante aggiungendo:

Quando Jessica dice “largo ai giovani” ha torto? Io sinceramente dico di no, specie dopo queste uscite agghiaccianti.

Queste parole di Giucas sono agghiaccianti per me. Descrive Lulú come un oggetto “vabbè Manuel adesso sta qua, si diverte un po’ con lei, si rilassa poi fuori durano da Natale a S. Stefano”. Katia che risponde “non è neanche bella”. Sono schifata #gfvip pic.twitter.com/Gvw9Yej26o

Katia: “Voglio vedere quando sono nominabili”

Manila: “Io non ho mai parlato male di nessuno”

Katia: “E’ una carogna (Lulù) non so Manuel come fa a stare con lei.. tre carognette sono..”

Manila: “La più buona è Sophie”

Katia: “Vuoi mettere lei con quelle tre cose lì..”#gfvip pic.twitter.com/3t5KoR1o9f

— BL (@rainbow20202020) December 28, 2021