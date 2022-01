Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè hanno avuto modo di confrontarsi con gli autori del Grande Fratello Vip durante il Confessionale. La princess, chiacchierando con Miriana, ha svelato cosa le hanno detto.

Katia e Lulù svelano cosa gli hanno detto in Confessionale

Dopo la battuta del razzismo mi hanno dato ragione in confessionale. Mi hanno detto di non preoccuparmi perché per loro è molto chiaro cosa è successo. Io stavo discutendo con Soleil e lei la difendeva ed ho detto di non rompere i coglion*. Che siamo un sacco da boxe per prendere i pugni? Rimango male che è peggio dell’arrabbiarsi…

Gli autori, almeno secondo le dichiarazioni di Lulù, le avrebbero dato ragione.

Anche Katia Ricciarelli ha svelato cosa le hanno detto in Confessionale, parlando con Soleil:

Sono andate tutte a lamentarsi. Loro guardano quello che si dice ma dovrebbero guardare pure la causa. Di solito si guarda causa ed effetto.

Lulù sarà stata poco attenta alle parole, certo. Ma Katia è andata ben oltre (ed in più di una occasione), non prendiamoci in giro.

Ecco i VIDEO.