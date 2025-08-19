Katia Fanelli, com’è cambiata dopo Temptation Island: le foto

Come è cambiata Katia Fanelli da Temptation Island a oggi: il cambiamento e le critiche

Correva l’anno 2019 quando Katia Fanelli ha partecipato a Temptation Island insieme all’allora fidanzato Vittorio Collina. Il soprannome “fotonica” nasceva dalla sua personalità solare e dal suo linguaggio immediato, entrato nel cuore dei fan del programma.

Negli anni successivi, Katia ha lavorato profondamente su stessa: il suo aspetto è cambiato visibilmente, sia grazie a un’intensa attività fisica che a qualche ritocco estetico, e oggi appare decisamente più magra e con tratti diversi rispetto al passato. Nel frattempo, la sua relazione con Vittorio è terminata (fu lui a mettere fine alla storia durante l’ultimo falò di confronto), e oggi Katia prosegue il suo percorso da influencer, seguita da oltre 240mila persone.

La replica alle critiche sui ritocchi, le foto di oggi

Negli ultimi giorni, il cambiamento estetico di Katia è finito nel mirino di alcuni utenti. Uno di loro l’ha definita “mezza rifatta” e ha messo in discussione la sua voce. Ecco uno dei commenti incriminati: “Mezza rifatta, sentiamo: seno, labbra, poi? La mia voce è invitante, mi dispiace non ti piaccia”. Lì per lì, quella replica non è bastata a placare le critiche. L’utente ha rincarato la dose: “Sei fatta di punture, truccata al massimo, di naturale hai solo il cappello. Voce invitante? Invitante a scappare”.

Ma Katia non si è fatta sopraffare e ha risposto con fermezza: “Sei di una pochezza unica, mi fai pure tenerezza. Uomini come te dovrebbero sotterrarsi”.

In un altro post, un follower l’ha accusata di “fare la raccolta punti dal chirurgo plastico”. Ancora una volta, Katia ha difeso la scelta di prendersi cura di sé e ha ribadito: “L’importante è piacersi e stare bene con se stessi”.

L’evoluzione di Katia la fotonica

Oggi Katia è un’influencer attiva, che condivide i suoi allenamenti e la sua quotidianità con un pubblico molto nutrito. Il suo stile e il suo cambiamento fisico testimoniano un percorso di autoaffermazione e cura personale, lontano dagli schemi a volte giudicanti dei social.