Molto spesso le opinioni di Karina Cascella sono discutibili e lasciano spazio a numerose polemiche. Questa volta invece, l’ex opinionista di Uomini e Donne, ha perfettamente ragione mentre commenta l’ignobile trattamento ricevuto da Marco Bellavia da parte dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

Karina Cascella commenta il ritiro di Marco Bellavia: “Vi dovreste vergognare!”

Non sono neanche in grado di dare un po’ di conforto a una persona che evidentemente ha bisogno di parlare con qualcuno. Non è questione di commentare un programma televisivo, qui si tratta di vita vera. Quello che vediamo purtroppo è lo specchio della nostra società. Hanno trattato Marco come un rifiuto umano. Chi lo zittiva, chi gli parlava alle spalle. Chi addirittura diceva che meritava di essere bullizzato. Donne adulte che gli strillavano contro. Altre che hanno conosciuto il male lo hanno riservato su di lui. Una pagina triste e vergognosa della televisione è stata scritta nelle ore passate. Tutti coloro che si sono resi protagonisti di questo scempio dovrebbero ritirarsi nelle loro squallide case perché non hanno nulla da dare e da dire. Per me dovrebbero chiudere questo programma. Perché se questi sono i concorrenti, sfido davvero a conoscere le persone che da casa avranno il coraggio di seguire ancora le loro vicende. Mi assumo la responsabilità di ciò che dico e lo sottoscrivo.

Karina Cascella ha espresso il suo parere sulle frasi pronunciate da Wilma Goich, Gegia, Elenoire Ferruzzi e Carolina Marconi nei confronti di Bellavia:

Wilma Goich? La vergogna. Una donna anziana che gli dice questa frase. Gegia? Una donna adulta… Elenoire che combatte per difendere la sua storia gli dà dello scemo. Senza pietà. Carolina guarita da un brutto male gli dice “patetico”. Qui devo dire che Carolina mi ha delusa davvero tantissimo, proprio lei che tanto ha sofferto, gli dà del patetico.

E su Ciacci e Charlie:

Ciacci che fa il paladino delle persone malate della sua malattia, con tanto di sermone in prima serata, poi invece si scandalizza perché Marco poverino può essere depresso e quindi magari assumere medicinali. Quindi lui con l’HIV può stare lì, Marco con la depressione no vero? Due pesi e due misure, vergogna! Gnocchi che gli strilla addosso in modo violento. Vi dovreste vergognare. Fossi in voi non avrei neanche più il coraggio di andare a fare la spesa.