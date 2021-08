Karina Cascella ha risposto ad alcune domande dei follower svelando il suo punto di vista sulla rottura dell’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, lanciando una bella frecciatina ad Alba Parietti.

Cosa penso della lite tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini? Vi dico la verità non so cosa sia accaduto…però litigare via social anche no, dai. Specie dopo aver decantato una fortissima amicizia, non è una cosa carina.