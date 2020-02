Justin Bieber ha sconvolto il mondo intero con la sua confessione. Riaprendo una vecchia ferita che appartiene al passato, nel corso della presentazione del nuovo album a Londra, ha raccontato alcuni aspetti molto dolorosi della sua adolescenza.

Justin Bieber choc: “Ho incominciato con la droga a 13 anni”

Il nuovo album di Justin Bieber si chiama Changes e, proprio presentandolo in cantante ha avuto modo di raccontarsi: “Ho cominciato a drogarmi a 13 anni”, ha spiegato. “Gli addetti alla sicurezza entravano in camera mia per controllare se ero ancora vivo. E appena mi svegliavo, la prima cosa che facevo era ingoiare una manciata di pillole e fumare droga”.

Justin Bieber è cambiato, anche grazie a sua moglie, Hailey Baldwin. E, proprio sul matrimonio ha detto:

è la cosa più bella che ci sia, anche se bisogna impegnarsi, coltivarlo ogni giorno. Il pensiero che per il resto della mia vita avrò mia moglie al mio fianco mi fa venire i brividi di gioia.

Changes è proprio la sua volontà di lasciarsi alle spalle tutto il dolore:

Basta eccessi, basta droga. Ci capitano cose che non possiamo cambiare. Ciò che possiamo controllare è come reagiamo a questi cambiamenti.

Il rapporto con Dio

In ultimo Bieber, parla del suo attuale rapporto con la fede: