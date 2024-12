“Abbiamo fatto la pipì insieme”, Jovanotti svela l’assurda richiesta di Berlusconi: il retroscena

Lorenzo Cherubini, meglio noto come Jovanotti, sarà ospite di Belve, il celebre programma condotto da Francesca Fagnani, stasera, martedì 17 dicembre. Come da tradizione, alcune anticipazioni dell’intervista hanno già acceso il dibattito, in particolare un curioso aneddoto che coinvolge l’ex premier Silvio Berlusconi, oltre a riflessioni intime sui temi familiari.

Jovanotti e l’aneddoto su Silvio Berlusconi

Tra i momenti più leggeri dell’intervista, spicca un divertente ricordo legato a Silvio Berlusconi. Jovanotti ha rivelato che, all’inizio della sua carriera, Berlusconi gli propose di condurre la Tv dei ragazzi, un programma in onda su una delle reti Mediaset, al posto di Paolo Bonolis.

Il cantante ha raccontato di essersi incontrato con il Cavaliere prima di una partita del Milan, partendo in elicottero da Arcore. “Lui ha sfoderato tutto il suo repertorio”, ha ricordato Jovanotti.

Tuttavia, il momento più surreale si è verificato poco dopo, quando Berlusconi gli disse: “Dobbiamo fare la pipì insieme, sennò il Milan perde!”.

“Così io e Berlusconi abbiamo fatto la pipì vicini, uno accanto all’altro. Se è stato un bel momento? Bellissimo, memorabile”, ha scherzato il cantante.

E non è tutto: Berlusconi gli avrebbe dato un consiglio che Jovanotti ha seguito per tutta la vita: “Leggi, leggi libri, leggi tutto”.

La risposta a Valeria Marini

Durante l’intervista c’è stato spazio anche per parlare del presunto flirt tra Jovanotti e Valeria Marini, di cui la showgirl ha discusso pubblicamente in passato. La risposta del cantante, ironica ma elegante, è stata: “Sono un uomo elegante, non si parla di queste cose qua in pubblico. Non dovrebbe farlo neanche lei…”.

Il dolore per la morte del fratello e la depressione della madre

I toni si sono fatti più seri quando Jovanotti ha parlato degli ostacoli affrontati dalla sua famiglia. In particolare, ha ricordato la depressione della madre, Viola Cardinali, in seguito alla morte del fratello Umberto, avvenuta in un tragico incidente aereo.

“Quando è morto, a mia madre si sono seccate le sacche lacrimali. Non è riuscita a piangere. Per il resto della vita ha dovuto usare un collirio perché non riusciva più a produrre lacrime. Probabilmente sarebbero state troppe”, ha raccontato con emozione.

I problemi di salute della figlia Teresa

Jovanotti ha toccato un altro tema personale, parlando dei problemi di salute della figlia Teresa, che lei stessa aveva condiviso sui social. “Ho reagito cercando di tirare fuori tutta la forza che avevo per essere un punto solido accanto a lei e a sua madre”, ha dichiarato.

Il cantante ha aggiunto che il recente incidente in bicicletta a Santo Domingo e il lungo percorso di riabilitazione hanno reso l’ultimo anno particolarmente impegnativo: “Per me è tutto nuovo, devo capire come stare dentro questo corpo nuovo… però sto lavorando tanto e a marzo sarò pronto per il tour”.