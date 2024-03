Josh Rossetti si scaglia, inaspettatamente, contro Sergio D’Ottavi, “corteggiatore” di sua sorella Greta nella Casa del Grande Fratello. Intervistato da Radio Cusano Campus, il ragazzo ha svelato per quale motivo.

Non mi vanno a genio due persone: inevitabilmente Simona Tagli, non c’è bisogno neanche che io dica qualcosa perché abbiamo visto tutti. Si descrive da sola: all’età di Greta quello che faceva in confronto non è niente.

L’altra persona è Sergio D’Ottavi perché Greta vede ciò che vede, ma non ciò che vediamo noi. Vede il lato di Sergio che la coccola, le sta vicino ma da fuori noi vediamo le clip dove fa comunella con Beatrice.

E io ho capito benissimo che è una dinamica. Se non ci fosse mia sorella, Sergio lì dentro cosa farebbe? Neanche a lavare i piatti. Lui è ancora là dentro perché è aggrappato a lei.

Si stanno unendo in amicizia, non per altro perché mia sorella la conosco e non è il suo tipo. Guardiamo gli ex di mia sorella, ha un canone abbastanza… bella com’è! Poi mi diranno che guardo solo la bellezza ma non guardo solo quello.