Jonas silurato dal Grande Fratello prima di iniziare? Il retroscena

Grande Fratello, sparisce dai social il video di Jonas: ecco cosa è successo davvero

C’è stato un piccolo mistero nei giorni scorsi attorno alla nuova edizione del Grande Fratello condotto da Simona Ventura, in partenza lunedì 29 settembre. Tutto è iniziato quando, sull’account Instagram ufficiale del programma, sono comparsi brevi video che introducevano i concorrenti: solo il nome e qualche indizio sulla personalità, nessun volto svelato. Tra questi, uno era dedicato a un certo Jonas, che ha subito attirato l’attenzione degli utenti. Secondo molti, dietro quel nome si celava il modello Matteo Jonas Pepe.

La curiosità nei confronti di questo concorrente è cresciuta rapidamente, ma poco dopo il video è stato rimosso dal profilo ufficiale del reality. Questo gesto ha dato il via a numerose ipotesi: Jonas è stato escluso prima ancora dell’inizio del programma?

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, la verità sarebbe ben diversa. La presenza di Jonas nella casa non sarebbe affatto a rischio. Il mistero, quindi, è stato più un malinteso social che un vero colpo di scena.

Nel filmato, trasmesso anche su Canale 5 prima di essere cancellato dai social, Jonas veniva descritto come uno studente universitario con la passione per la filosofia e le arti marziali. Dopo un periodo trascorso in Cina, durante il quale ha cercato di costruirsi una nuova vita, ha fatto ritorno in Italia con il desiderio di vivere l’esperienza del Grande Fratello. Il suo profilo lo descriveva come poco incline alla diplomazia e in cerca dell’amore autentico.

La verità

La rimozione del video ha alimentato teorie e dubbi tra i fan, ma da fonti vicine alla produzione emerge che non si è trattato di un’esclusione, bensì di una scelta tecnica. Pare che la decisione sia stata quella di ridurre il numero dei video di anteprima da sei a cinque.

Infatti, da lunedì 22 settembre, la pagina Instagram del programma ha iniziato a pubblicare ogni giorno l’identità e il volto di uno dei concorrenti introdotti nei video con gli indizi: finora sono stati svelati Matteo, Anita, Omer, Francesca e Giulio. Il piano editoriale del profilo prevede che queste presentazioni si concludano venerdì 27 settembre, mentre il sabato sarà dedicato a contenuti diversi legati al lancio della nuova edizione.

Il debutto ufficiale è fissato per lunedì 29 settembre alle 21:30 su Canale 5. Sarà quella l’occasione per scoprire il cast completo, e – salvo sorprese – anche per rivedere Jonas e capire se davvero si tratta del modello Matteo Jonas Pepe.