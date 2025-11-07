Jonas e Anita, scatta il bacio al Grande Fratello – VIDEO

Grande Fratello, scatta il bacio tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta dopo gli aerei dei fan: nasce davvero l’amore tra i due?

Nella Casa del Grande Fratello 2025 è finalmente arrivato il momento che molti fan aspettavano: Jonas Pepe e Anita Mazzotta si sono scambiati il loro primo bacio. Il gesto è avvenuto proprio nella giornata di oggi in cui, sopra la Casa, sono passati i primi aerei dei fan, una tradizione ormai consolidata del reality.

Tra i vari messaggi volanti, non poteva mancare quello del fandom “Jonita”, il gruppo di sostenitori che da settimane tifa per la coppia Jonas-Anita. Ed è stato proprio in quel momento, dopo aver alzato gli occhi al cielo e letto lo striscione dedicato a loro, che i due concorrenti si sono lasciati andare a un bacio tanto atteso. Ecco il video:

il bacio x l’aereo abbiamo bisogno di nuovi termini da utilizzare pic.twitter.com/6cE02eIMpc — BagnoTrash (@bagnotrash) November 7, 2025

Il web si divide: “Ci sono voluti mille euro per farli baciare”

Una scena che ha fatto impazzire il pubblico, ma anche acceso le polemiche. Sui social, infatti, molti utenti hanno criticato il tempismo del bacio, definendolo “strategico” o “poco spontaneo”. Secondo alcuni, Jonas e Anita avrebbero deciso di ufficializzare la loro intesa solo dopo aver avuto la conferma del supporto esterno del pubblico.

in che senso si sono baciati dopo l’aereo ma la vergogna deve assolutamente tornare di moda pic.twitter.com/MSrhPYbtXR — ei belíssima (@edoruta) November 7, 2025

ci sono voluti mille euro per darsi un bacio – grazia KENDI — assenzio (@archivesco) November 7, 2025

Altri, invece, si sono detti entusiasti: per loro, il bacio tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta rappresenta la nascita di una vera storia d’amore dentro la Casa. Dopo settimane di tira e molla, allusioni, sguardi e gesti ambigui, la coppia sembra finalmente aver trovato il coraggio di dichiararsi apertamente.

Adesso, non resta che vedere come evolverà la relazione tra i due e come reagiranno gli altri concorrenti del Grande Fratello. Intanto, il fandom Jonita può festeggiare: il bacio tanto atteso è arrivato, e il web non parla d’altro.