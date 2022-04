John Erik e Leonardo, prime parole dopo eliminazione di Amici 21

John Erik e Leonardo Lini sono gli ultimi due eliminati dal Serale di Amici 21 durante la terza puntata andata in onda nella prima serata di ieri di Canale 5. Il primo ballerino è stato eliminato durante una sfida ed eliminazione diretta, mentre il secondo ha appreso il responso direttamente in Casetta.

Al termine del terzo Serale di Amici 21, i due ballerini eliminati hanno lasciato i loro primi commenti a caldo. John Erik ha esordito asserendo:

Questo percorso ad Amici è stato bello, unico e soprattutto indimenticabile per me. Ho imparato tantissimo, mi ha aperto ancora di più la mente. Mi sono goduto ogni singolo secondo. Ci sono state tante emozioni in realtà. Per un ballerino avere tutte queste emozioni di questo genere per me è importantissimo, ti aiuta a controllare ciò che hai dentro per portarlo agli occhi degli altri. Vorrei che chiunque mi guardasse mentre sto ballando trovasse quel rifugio da qualsiasi tipo di problema esterno, avere quella serenità e spensieratezza in quel momento.

Quello che ho detto anche ai i miei compagni, il mio consiglio è di non prendere tutto come se fosse negativo ma anzi prendi le parole che possono servire per crescere più di prima. Ovviamente come tutti avrei voluto arrivare fino alla fine. La prima cosa che farò sarò fuori da qui è cercare di non buttarmi giù, cercherò di ricordare i momenti più belli e quelli meno belli che mi hanno aiutato a crescere. Sarò grato di questa esperienza e del tempo che questo programma ha dedicato a me.