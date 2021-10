Joele Milan dopo essere stato cacciato da Uomini e Donne ha condiviso un video nel suo profilo di Instagram dove racconta la (sua) verità sull’accaduto e lancia una frecciatina al dating show.

In quel momento mi sono trovato di fronte a una situazione che non mi aspettavo. Mettetevi nei miei panni, ma sono situazioni che non mi aspettavo e solo dopo, a mente più lucida, capisci cosa veramente volevi dire. Vorrei precisare subito che non ho mai detto di essere un santo e non ho mai nascosto nulla alla redazione, davvero sono stato tradito, ma l’ho fatto anche io per primo.

La percezione, fin dall’inizio, è stata quella di essere considerato meno rispetto agli altri. Sono sempre stato abituato ad alzarmi e lavorare invece che alzarsi e mettere la faccia davanti alla telecamera. Forse fare le due cose insieme non mi hanno permesso di uscire per quello che sono veramente.

Oggi vi aspettavate una sfuriata ma non è stato così. Questo non giustifica il mio errore ed il mio aver infranto le regole, giusto il motivo per avermi allontanato. Anche se, potete non credermi, la mia era semplicemente una battuta fuori luogo e non lo discuto. Ma non mi sarei mai sognato di farlo sul serio, di nascosto e fuori dal programma.

Volevo farvi sapere inoltre di essere consapevole dei microfoni accesi. Tanto che ci sono state altre situazioni analoghe con persone all’interno del programma, che però non hanno mai mostrato o dichiarato. Mi è dispiaciuto tanto per quello che è successo.

Nel post puntata ho informato chi mi seguiva di quanto avevo riferito di Ilaria, dimostrazione del fatto che non voleva essere un accordo fatto di nascosto a e contro qualcuno. E mi dispiace prendere coscienza del fatto che soltanto per gli ascolti una persona deve essere messa in difficoltà senza considerare una sua possibile fragilità e non è stata mia scelta esser messo lì. Questo video non è fatto di certo per cambiare l’opinione di chi se l’è già fatta, ma solo per chiarire cose che magari sono passate inosservate.