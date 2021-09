Maria De Filippi nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne ha cacciato e smascherato Joele Milan, nuovo tronista che si sarebbe messo d’accordo con la sua corteggiatrice Ilaria Melis per sentirsi di nascosto dalla redazione.

Joele Milan ha preso in giro Uomini e Donne? La corteggiatrice interviene

Raggiunta dai colleghi di FanPage, la corteggiatrice Ilaria Melis parla di un malinteso: “Joele ha abbandonato il programma e di conseguenza anche noi, tutte le ragazze scese per corteggiarlo hanno lasciato lo studio”.

Poi svela cosa è accaduto nella passata registrazione:

Nella scorsa puntata, durante un ballo, lui mi ha detto di essere molto preso di me. Ha detto di aver parlato di noi ai suoi genitori e al suo migliore amico. Proprio lui gli avrebbe consigliato di portarmi fino alla fine. Così mi ha proposto di iniziare a seguirlo sui social, voleva presentarmelo. Onestamente non ho nemmeno sentito la parte in cui mi chiedeva di scambiarci il numero, c’era la musica e tanta confusione. Non gli ho dato importanza, ho risposto con tutt’altro. Alla redazione infatti, non l’ho nemmeno detto.

Secondo la corteggiatrice di Joele Milan, l’intento del tronista di Uomini e Donne non sarebbe stato quello di voler ingannare la redazione:

Maria ci chiama al centro studio e manda la clip del nostro ballo. Di fatto non ha cacciato Joele, ma il suo discorso è stato: “Dal momento in cui faccio vedere questa clip, non posso più continuare a raccontare due persone che si conoscono perché il tuo trono è compromesso. Ora chi scenderebbe per te sapendo che tu stai portando avanti solo Ilaria e che le hai detto determinate cose?”. C’erano infatti due ragazze che sarebbero dovute entrare e che si sono fatte indietro. Tina e Gianni poi hanno aggiunto che era una presa in giro nei confronti della redazione, ma secondo me è stato esagerato, non c’era malizia in realtà.

I ragazzi dopo essere usciti dal programma si sono scambiati i numeri di telefono:

Ieri poi ho scritto all’amico e mi sono fatta dare davvero il numero di Joele per contattarlo, a quel punto…volevo sapere come stava. Ci siamo sentiti, lui non sta bene e nemmeno io, perché sono passata come una complice. Ora mi piacerebbe conoscerlo anche fuori, vedremo se lui vorrà, per ora devo avere pazienza. Ha bisogno di qualcuno che gli stia vicino, vorrei essere io quella persona.