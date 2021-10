Joele Milan e Ilaria Melis si stanno frequentando dopo Uomini e Donne. La “coppia” è stata bonariamente “cacciata” da Maria De Filippi dopo averli scoperti a confabulare nella speranza di potersi sentire anche fuori dal dating show.

Joele e Ilaria insieme dopo Uomini e Donne

L’ex tronista dopo essere tornato sui social era rimasto sul vago, svelando di non avere più sentito Ilaria. Ed invece, a distanza di pochi giorni qualcosa deve essere cambiato ed ecco spuntare la prima foto di “coppia”.

Non sappiamo se i due ex di Uomini e Donne stiano ufficialmente insieme ma è chiaro la loro volontà comune di volerci provare dopo l’esperienza fallimentare in televisione.

Ed intanto il loro primo scatto insieme sta dividendo il popolo social tra contrari ed a favore. Una volta persa l’occasione di conoscersi in TV, se si piacciono veramente non capisco per quale motivo non dovrebbero almeno provarci.

Ecco la prima foto insieme dopo Uomini e Donne:

Joele e Ilaria continuano la frequentazione fuori dal programma #uominiedonne pic.twitter.com/4cMa1j9QBU — La 📺 degli italiani (@Tv50special) October 21, 2021

Alcuni tweet sull’argomento

joele ilaria sapete quanti cereali sottomarca vi dovete mangiare #uominiedonne pic.twitter.com/ARsVrKsSsw — assenzio (@asfaltofresco) October 15, 2021