Alessia Marcuzzi è tornata a risplendere di ‘Luce’ propria. Il ritorno in tv ha certamente contribuito ad avviare una rinascita per la conduttrice, che da Boomerissima l’abbiamo ritrovata accanto a Fiorello in Viva Rai2 nella versione sanremese. Oltre alla carriera però, Alessia sembra essere rinata anche dopo la separazione del marito Paolo Calabresi Marconi. Di recente è stata pizzicata insieme al ballerino Jody Proietti: chi è?

Alessia Marcuzzi e Jody Proietti: flirt in corso?

Sono stati i paparazzi del settimanale Chi a pizzicare Alessia Marcuzzi con Jody Proietti. Secondo il giornale di gossip, la conoscenza tra i due si sarebbe intensificata particolarmente a partire dallo scorso gennaio.

Fino a qualche tempo fa pare che tra i due ci fosse solo una semplice ma spontanea amicizia, ma qualcosa potrebbe essere cambiato nel frattempo. E’ possibile che Alessia e Jody, pur mantenendo un basso profilo, abbiano deciso di iniziare a conoscersi e frequentarsi anche come coppia.

Da gennaio a marzo gli incontri sarebbero andati avanti fino alla serata del 2 marzo, quando la Marcuzzi ed il ballerino si sono incontrati – insieme ad altri amici – per trascorrere una piacevole serata a teatro. I due sarebbero arrivati in auto differenti per poi trascorrere la serata insieme. Dopo i saluti, a notte fonda, secondo Chi Proietti sarebbe riapparso sotto casa della conduttrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jody Proietti (@proiettijody)

Chi è Jody Proietti

Molto probabilmente Jody Proietti ed Alessia Marcuzzi si sarebbero conosciuti durante le prove di Boomerissima. Trentadue anni, nato a Chiavari, Jody ha partecipato ad alcuni talent come Italian Academy, nel 2009, Amici di Maria De Filippi e Tale e Quale Show nel corpo di ballo. Nella sua carriera ha ballato con compagnie molto note ed è stato seguito da importanti coreografi come Luca Tommassini.