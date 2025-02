Joan Thiele è fidanzata? Vita privata, l’ex a Londra e il ritorno in Italia

Joan Thiele, artista raffinata e poliedrica, ha sempre attirato l’attenzione per la sua musica unica e la sua voce inconfondibile. Tuttavia, la sua vita sentimentale è rimasta avvolta nel mistero. La cantante, infatti, è molto riservata e non lascia trapelare dettagli sulla sua sfera privata. Ma una dichiarazione rilasciata nel 2016 a Vanity Fair ha riacceso la curiosità dei fan: il suo trasferimento a Milano è stato segnato dalla fine di una storia d’amore.

Joan Thiele e l’ex fidanzato a Londra: una relazione che ha cambiato tutto

In passato, Joan Thiele ha vissuto a Londra, città in cui si era trasferita per inseguire la sua passione musicale. Tuttavia, dietro questa scelta c’era anche un motivo sentimentale. L’artista aveva deciso di seguire il suo fidanzato dell’epoca, stabilendosi nella capitale britannica.

Tutto è cambiato quando la relazione è giunta al capolinea. La rottura ha avuto un impatto significativo sulla vita della cantante, tanto da spingerla a prendere una decisione radicale. In un’intervista a Vanity Fair, Joan ha raccontato senza filtri:

In realtà la mia idea era di rimanere a Londra, ma poi – lo dico sinceramente – mi son mollata col fidanzato e sono tornata a vivere a Milano. Se non ci fossimo lasciati, chissà se avrei seguito questa stessa strada. Quella botta mi ha dato la spinta per provarci qui e dare il mille percento.

Questo momento di rottura si è rivelato cruciale per la sua carriera. Tornando in Italia, Joan ha potuto dedicarsi interamente alla sua musica, costruendo passo dopo passo un percorso artistico di successo.

Joan Thiele oggi: è fidanzata?

Dopo la relazione londinese, poco o nulla si sa sulla vita sentimentale di Joan Thiele. La cantante non ha mai condiviso dettagli su un eventuale nuovo amore, lasciando i fan con molte domande.

Ciò che è certo è che il ritorno in Italia le ha permesso di esprimersi al massimo nel panorama musicale. L’influenza di artisti come Joan Baez e Joan As a Police Woman ha plasmato il suo stile, mentre le sue origini colombiane e italiane si riflettono nei ritmi e nelle sonorità delle sue produzioni.

Durante un’intervista, ha dichiarato il suo forte legame con l’Italia, definendola “sua madre, la sua lingua e il suo calore”. Nonostante la Colombia rappresenti per lei un luogo di ispirazione per la musica e il ritmo, l’Italia è il suo vero punto di riferimento.

Ma la domanda rimane: Joan Thiele è fidanzata oggi? La risposta continua a essere un mistero, alimentando la curiosità di chi segue con passione la sua carriera.