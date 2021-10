Jo Squillo farà lo sciopero della fame al Grande Fratello Vip: ecco per quale motivo

Jo Squillo è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip ed ha deluso le aspettative dei telespettatori. Si pensava di trovarci dentro una donna battagliera, amica delle donne e in grado di portare avanti ideali incredibili, ed invece…

Jo Squillo farà lo sciopero della fame al Grande Fratello Vip

Jo Squillo non “azzecca” mai il momento giusto, compreso un ipotetico sciopero della fame che farà in favore di Chico Forti. “Che ci siano priorità anche su queste cose. Occupatene tu così speriamo di risolvere…”.

Alfonso Signorini le ha rivelato di aver fatto delle telefonate ma non ci sarebbero news in merito.

Jo riprendendo parola ha dichiarato la sua volontà di iniziare a digiunare:

A questo punto ti dico che da oggi faccio lo sciopero della fame perché è impossibile che non ci sia nessuno che riesce a dare delle risposte. Non è possibile. Cioè, il Governo italiano deve intervenire. Deve intervenire urgentemente perché ci sono delle priorità nella vita. Possiamo essere leggeri, simpatici e divertenti, ma è giusto lanciare messaggi così. Grazie.

Lanciare dei messaggi del genere è veramente importante ma Jo Squillo dovrebbe azzeccare il momento giusto per poterlo fare in modo da non generare l’effetto contrario.