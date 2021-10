Jo Squillo cita Michelle Hunziker per offendere Sophie Codegoni? Non è come sembra… – VIDEO

Jo Squillo si è risentita della nomination ricevuta da Sophie Codegoni. La cantante ed esperta di moda ha palesato il suo malessere alla ex tronista citando una certa “Michelle” che il popolo del web ha erroneamente confuso per la Hunziker.

Jo Squillo cita Michelle Hunziker per “offendere” Sophie Codegoni dopo la sua nomination? Non è come sembra.

La cantante di “Siamo donne” parlando con la giovane 19enne ha affermato:

Tu sei come Michelle, bella, bionda e…

Il popolo di Twitter ha pensato che la donna citata da Jo potesse essere Michelle Hunziker ma non è come sembra. Ed infatti la famosa “Michelle” in questione è uno dei suoi manichini che si porta dietro durante i suoi DJ Set.

Hunziker a parte, di certo Jo Squillo non ha fatto un bel complimento a Sophie “accusandola” di essere una sorta di “bambola”: o sbaglio?

Proprio Jo era stata presentata come uno dei personaggi rivelazione di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip ed invece, per quanto mi riguarda, è stata una grossa delusione.

“Sei come Michelle, sei bella e bionda” Su Wikipedia trovate Jo Squillo sotto la voce “Rosicare per la carriera di Michelle Hunziker”#gfvip https://t.co/z7Dv3vS0ay — Morgan (@emorgan68) October 9, 2021