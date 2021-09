Jo Squillo al Grande Fratello Vip con il burqa: ecco per quale motivo

Jo Squillo farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip proprio stasera, venerdì 17 settembre, nel corso della seconda puntata del reality show della rete ammiraglia Mediaset.

La deejay e conduttrice intervistata da FQMagazine, ha spiegato di voler fare il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia indossando un burqa, spiegando pure per quale motivo vuole farlo.

Noi artisti siamo stati dimenticati da tutti. Io faccio la cantante, faccio spettacoli nelle discoteche, un comparto distrutto. E poi basta con questi cliché sui reality: essere artista significa provare a realizzare degli atti di riflessione anche in un contesto diverso da noi. Vorrei entrare al Grande Fratello indossando un burqa, simbolo di oppressione delle donne. La mia non sarebbe una provocazione ma un gesto forte per esprimere solidarietà alle donne di Kabul e alle nostre sorelle afghane. Oltre che un atto di libertà per rivendicare la libertà di tutte noi.

Per me essere un’artista non significa fare soldi o avere successo. Significa essere un’attivista, puntare le luci su ciò che merita, su un tema che mi sta a cuore. E lo farò anche nel reality per provare a cambiare qualche cattiva abitudine della nostra società. Non voglio insegnare nulla a nessuno, al massimo far riflettere. Per esempio, vorrei che le ragazze di oggi capissero i danni della superficialità: si può essere leggeri ma non vacui. E poi vorrei parlare di veganesimo.