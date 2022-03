Jessica Selassiè, dopo l’arrivo di numerosi messaggi, ha fatto il punto sul suo rapporto con Barù. Nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo il passaggio degli aerei per la “coppia”, la princess ha ironizzato in modo particolarmente “amaro”: “I Jerù non esistono più”.

Jessica chiude con Barù e lancia un messaggio ai fan

Dopo i vari battibecchi avvenuti negli ultimi giorni, questa mattina Jessica e Barù hanno ricevuto un messaggio ben preciso dai loro fan: “B fidati di J, Noi sappiamo! #Jerù”.

“Purtroppo non si fida di me” ha esclamato Jessica la quale, dopo aver ringraziato i suoi fan, ci ha tenuto a sottolineare che Barù non è intenzionato a cambiare idea su di lei.

“Scusami di tutto, mi serviva un segnale”, ha commentato lui sarcastico mentre prendeva il sole. La principessa, nel tentativo di nascondere la sua delusione e, grata per il messaggio ricevuto, ha concluso: “Per fortuna qualcuno si è accorto che sono vera”.

Per Jessica e Barù è arrivato un altro messaggio da parte dei loro sostenitori, ma questa volta a veder sorvolare l’aereo è stata solo la principessa (lui si trovava nella Glass Room).

Il messaggio, anche questa volta, è stato chiarissimo ed i fan hanno scritto che dentro la Casa qualcuno starebbe provato a separare Jessica e Barù:

d: “cosa vuol dire?”

J: “SEPARARE, ci stanno provando a separare

d: mutismo selettivo#jerù pic.twitter.com/opybg2wmde — (@B1693) March 10, 2022

“Quanto amore…” ha esclamato Jessica, grata per l’affetto e il sostegno ricevuto, ma ha aggiunto: “Vorrei dirvelo, ma i Jerù non esistono più”.

E se la princess fuori in giardino svela che i “Jerù non esistono più”, dentro Casa mette a tacere Manila Nazzaro (“Magari a lui non gliene frega niente di fidarsi”):

Lui mi sta analizzando perché ci tiene!

“non è così, lui mi analizza perché ci tiene” MIA FIGLIA CHE ASFALTA MANILA #jerù pic.twitter.com/CfDcefVjQh — A Onor del vero 2 (@onordelvero2) March 10, 2022

I tweet più belli dei fan

: “Cosa vuol dire”

J: “Che stanno provando a dividerci.” CHIUSO IL SIPARIO. #JERU — Queen J (@bebe_am9) March 10, 2022

VOTATE STO SCEMO

Jess: Se non fossi stata quella che sono, non si sarebbe mai avvicinato. Lui è uno molto diffidente…

Delia: Non pensi che sia lui a giocare?

Jess: L’ho pensato ma sotto la capanna tutti i miei dubbi sono svaniti #jerù pic.twitter.com/aBTh7SSZGs — Giulia (@cherrykeke_) March 10, 2022

Jess:”L’ultimo aereo era forte,stanno provando a separavi”

Sophie:” Davide….” Donna Sophie lucidissima SEMPRE

#jeru#basciagoni — Mery (@goddessofnight_) March 10, 2022

j: “l’ultimo aereo era bello forte eh”

s: “e con stanno provando a dividervi intendono davide”

j: “davide, sole” CINEMA SIGNORI E SIGNORE#jerù — (@B1693) March 10, 2022