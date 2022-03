Jessica ha un uomo fuori dal GF Vip? “Tra Barù e lui sceglierei…” – VIDEO

Sul finire del Grande Fratello Vip emergono dei colpi di scena inaspettati su Jessica Selassié. Mentre Barù continua a prendere le distanze dalla Princess, quest’ultima ammette di aver sentito un altro uomo fuori dalla Casa prima del suo ingresso nel reality. E non avrebbe dubbi su chi potrebbe ricadere la sua scelta.

Nelle ultime ore, Jessica Selassié si è resa protagonista di una rivelazione molto interessante sulla sua vita privata: fuori dalla Casa del GF Vip potrebbe esserci qualcuno in grado di stuzzicare il suo interesse. Parlando con Sophie e Manila, come riportano gli amici di Novella 2000, la maggiore delle principesse etiopi si è lasciata andare a una confessione:

Sai che forse non ho proprio un minimo dubbio? Che andrei per l’altra persona tutta la vita. Perché spesso rimango un po’ delusa da quest’altro, quindi… Non so.