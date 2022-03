Jessica svela cosa è successo dentro la capanna con Barù – VIDEO

Jessica Selassiè, letteralmente intervistata da Soleil Sorge, ha svelato cosa è successo sotto la capanna del Grande Fratello Vip dove è stata qualche ora insieme a Barù senza i microfoni.

Se ho chiesto io la costruzione della capanna? No! L’ha fatta Lulù dopo una richiesta di Barù, penso di sì. Io sono arrivata e lui era già lì dentro… nudo? No, era vestito! Io sotto la vestaglia avevo il baby doll… e sotto? Niente, non avevo intimo.

Io non metto l’intimo quando dormo, non mi piace. Abbiamo parlato di noi, del fuori… di tante cose che magari con i microfoni e le telecamere non ci siamo mai detti. Dettagli mai svelati al pubblico. Qualcosa di hot? Si può non rispondere? C’era una carica erotica? Non rispondo!