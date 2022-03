Jessica Selassiè parla di Sophie Codegoni: i rapporti dopo il GF Vip

Come prosegue il rapporto tra Jessica Selassiè e Sophie Codegoni fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip? A rispondere alla domanda ci ha pensato la vincitrice del reality show.

“Sophie è una nostra amica e le vogliamo un sacco bene. In questi giorni ci vedremo anche con lei pure con Alessandro”, ha esordito Lulù durante la diretta condivisa su Instagram insieme alle sue sorelle.

Poi Jessica, vincitrice del GF Vip, ha aggiunto:

Sophie lì dentro è stata di grande supporto per me, per tutte noi. Abbiamo legato tanto e pianto tanto quando è uscita. Dobbiamo sicuramente fare una rimpatriata e vederci un po’ di più perché abbiamo passato h24 insieme per sei mesi e ci manca.