E mentre Simone Bonaccorsi allude a qualcosa di più tra lui e Jessica Selassiè, la Queen del Grande Fratello Vip asfalta il gossip con una falcata avanzando su tacco 12.

Jessica Selassiè “ribalta” Simone Bonaccorsi e mette a tacere il gossip

Facciamo un passo indietro. Dopo il servizio fotografico alla factory di Alex Belli, Jessica Selassiè è stata filmata mentre prendeva un caffè con Simone Bonaccorsi, allertando le stanche antenne del gossip.

La Selassiè, successivamente, non ha gettato benzina sul fuoco (ed infatti, perché alimentare un gossip inesistente?).

Alex Belli, intervistato da Casa Chi, ha lasciato intendere altro così come Simone Bonaccorsi che, proprio in queste giornate, alloggiava nello stesso hotel di Jessica Selassiè (a Milano per lavoro e per assistere all’inaugurazione di Braci, il ristorante di Barù).

E se Bonaccorsi ha commentato il pettegolezzi con un “Nulla succede per caso”, Queen Jessy ha smontato il regno fake con una affermazione breve e concisa:

Cazzate!

Amore potente.