Jessica Selassiè, dopo aver fatto uno shooting nella factory di Alex Belli insieme alla sorelle minori Lulù e Clarissa, è stata beccata con Simone Bonaccorsi, collaboratore del man.

Jessica Selassiè presa in giro da Alex Belli?

Il video è diventato virale ed ha fatto il giro della rete ma, di fatto, non si nota nulla di strano o equivoco se non due persone che prendono un caffè in un bar all’aperto.

Secondo Amedeo Venza, la “paparazzata” sarebbe stata organizzata proprio da Alex Belli:

Jessica e Simone (amico intimo di Alex Centovetrine) tutto organizzato dai lui. Povera Jessica, le stanno facendo credere che in tv si va avanti così… fonti attendibili mi avevano anche detto che doveva esserci un altro al posto di questo Simone. Vi dirò più in là…

Personalmente ho due riflessioni da fare, ed entrambe arrivano allo stesso binario.

In primis, non credo che Jessica si faccia abbindolare tanto facilmente e pensi (ed accetti) che per fare “successo” si debba andare avanti in questo modo.

In secondo luogo, dipingere Alex Belli sempre come una persona priva di scrupoli sta diventando un po’ noioso (oltre a non trovare oggettivo riscontro).

Del resto, da quando è uscito fuori dal Grande Fratello Vip, non mi pare che abbia messo in scena chissà quale pantomima: cosa ne pensate?