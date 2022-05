C’è chi crede che tra Jessica Selassié e Barù, conosciutisi nella spiatissima Casa del Grande Fratello Vip non possa nascere neppure una amicizia. Loro intanto sia dentro che fuori il reality sono riusciti a far sognare a far sognare i fan che hanno puntato sulla ship dei Jerù. Jessica ha tuttavia ribadito la sua volontà di non voler parlare di questo nel corso delle sue dirette social.

Jessica Selassié pizzicata con Simone Bonaccorsi

Le cose tra Jessica e Barù, se ci saranno i presupposti giusti, verranno da sè, ma intanto la principessa etiope, conclusa l’esperienza del Grande Fratello Vip, ha deciso di tenere aperte anche altre porte.

Nelle ultime ore, come segnalato anche dalle colleghe di IsaeChia.it, la sorella maggiore di Lulù e Clarissa è stata protagonista di un avvistamento che avrebbe sollevato la curiosità dei suoi estimatori. In particolare sarebbe stata avvistata con un misterioso ragazzo. Di chi si tratta?

In realtà non sarebbe poi tanto misterioso dal momento che gli utenti social più attenti avrebbero già individuato l’identità del giovane accompagnatore di Jessica, con il quale quest’ultima avrebbe preso un semplice caffè. Si tratterebbe di Simone Bonaccorsi, professione modello e che in passato ha preso parte a Temptation Island con l’allora fidanzata Chiara Esposito.

Amico di Alex Belli e Delia Duran, il giovane aveva fatto parlare di sé durante il GF Vip per via delle finte paparazzate con la venezuelana allo scopo di far ingelosire il “man”, all’epoca ancora concorrente del reality.

Ma intanto, cosa succede tra Jessica ed il ben Simone?