Jessica Selassiè all’Isola dei Famosi con Lulù o Clarissa? La risposta

Jessica Selassiè ospite dell’Isola Party condotta da Ignazio Moser e Valentina Barbieri, ha parlato della sua esperienza con il Grande Fratello Vip, svelando con chi partirebbe verso l’Honduras tra Lulù e Clarissa.

La vincitrice del Grande Fratello Vip ha raccontato come sono andati i primi giorni dopo la vittoria del reality show, così come riportano le colleghe di IsaeChia:

Diciamo che tutta questa settimana sono stata molto tranquilla a casa con la mia famiglia che mi è mancata tantissimo. Ho dormito poco, sono stata tanto al telefono per realizzare questa mia vittoria che non mi aspettavo. Ho visto il calore dei fan, i messaggi dei miei amici… sono stata h24 sul cellulare a casa con la mia famiglia. Mi sentivo un po’ estranea a casa mia per 6 mesi Casa è stata quella del GF Vip.

Jessica ha svelato quando le è capito il vero momento di crisi dell’edizione:

Il giorno in cui dovevamo decidere se rimanere per altri 3 mesi. Finisce la puntata e cado in lacrime, mi dico “ma chi me l’ha fatto fare, non volevo rimanere”. Un momento di super crisi, è stato come ricominciare daccapo. C’erano nuove persone che entravano, è stato un po’ un viaggio anche la seconda parte, alla fine ho fatto bene a rimanere.