Jessica Selassié, la maggiore delle principesse etiopi, dopo tre mesi di totale controllo dopo la puntata di ieri del Grande Fratello Vip ha avuto un crollo ed ha minacciato di lasciare il reality. Tutto in lei si è scatenato dopo essere approdata in studio per comunicare la sua decisione di voler proseguire l’avventura nella Casa del GF Vip.

Jessica Selassié crolla e minaccia di ritirarsi

Terminata la diretta del GF Vip, Jessica è letteralmente crollata e si è ritrovata a sfogarsi con Giucas Casella, Miriana Trevisan e Manila Nazzaro (che nel frattempo ha deciso di restare nella Casa). La ragazza tra le lacrime ha ammesso:

In studio quando sono andata non ho sentito questo calore da parte del pubblico, sembra che stia qui a scaldare il letto. Sono sincera… Clarissa era la mia spalla e lei non c’è (la stessa aveva spiegato perchè non era presente in studio), non so se voglio rimanere…

Nonostante le parole dei suoi compagni di avventura, Jessica è apparsa molto affranta, tando da aggiungere:

Magari a casa non piaccio, fidati, ho avuto questa percezione. Sono stata salvata dalla nomination contro Lulù e Patrizia che era qua da due settimane. Non ho fan, quelli in studio battevano le mani solo perché dovevano farlo!

La principessa ha il timore di non essere arrivata al pubblico come invece è riuscita a fare la sorella Lulù ed ha lamentato di non aver mai avuto una clip su di lei. Un aereo dei fan potrebbe farle cambiare idea?