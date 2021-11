Le sorelle Selassiè temono che possa essere Sophie Codegoni la candidata numero uno per uscire fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Lulù, Clarissa e Jessica, si sono ritrovate a parlare dell’ex tronista di Uomini e Donne commentando proprio il suo percorso all’interno del programma.

Ad aprire le danze ci ha pensato Clarissa che teme per la sua amica: “Spero non esca Sophie”, poi la più piccola delle sorelle Selassiè aggiunge qualche dettaglio su Uomini e Donne:

Lei vuole un sacco rimanere anche perché questa estate lei ha ricevuto un sacco di odio questa estate dopo la fine della relazione per questo tipo che non ha funzionato…

Pronta la presa di posizione di Jessica contro Uomini e Donne:

Ed infatti è per questo che secondo me quel tipo di programma non andrebbe più fatto perché comunque, ultimamente tutte le coppie non stanno funzionando. Dopo un mese si lasciano tutti! Chi è rimasto?