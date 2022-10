Jessica Selassiè, intervistata ai microfoni di Turchesando, il programma in onda su Radio Cusano Campus, ha parlato dell’attuale cast del Grande Fratello Vip, svelando cosa ne pensa.

La vincitrice del GF Vip 6, ha confidato di essere rimasta in contatto con grande parte dei coinquilini: “Più o meno sento tutti. Si prova ancora un affetto sincero. Sento quasi tutti. Posso contare su Giucas, su Barù, su Miriana che sento tantissimo, Gianmaria”, riportano le colleghe di IsaeChia.

Immancabile un aggiornamento su Barù:

Siamo molto amici, ci vogliamo molto bene, abbiamo un rapporto vero, nato in modo particolare. Ci guardavamo, è nata una forte complicità. Nella capanna abbiamo chiarito tante situazioni, abbiamo avuto delle semplici coccole, nulla di concreto. Nemmeno un bacio. Calore umano, come dice lui.

Jessica ha svelato poi se parteciperebbe a Uomini e Donne oppure all’Isola dei Famosi:

Sarebbe interessante, devo dire divertente. Sophie mi raccontò un po’ di cose. Non sarebbe male, potrebbe essere la volta buona che trovo l’amore.

L’Isola? Secondo me è la cosa più dura che ci possa essere, non tanto per la fame, ma per gli insetti che ti distruggono. Dormi e ti trovi scorpioni che ti passano sopra. Esperienza molto più dura del GF.