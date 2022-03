Jessica Selassiè parla della chat con gli ex del GF Vip e svela chi non vuole rivedere

Jessica Selassiè intervistata da Casa Chi, ha fatto delle doverose precisazioni sul suo rapporto con Barù. La vincitrice del Grande Fratello Vip ha svelato pure chi non vuole più rivedere terminato il reality.

Jessica Selassiè svela chi non vuole rivedere più dopo il GF Vip

Chi non vorrò rivedere? Katia, non ho interesse nel rivederla. Sento quasi tutti. Ho una chat di gruppo con tutti, anche i primi esclusi come Tommaso, Nicola, Casalino…

Poi il bilancio della sua esperienza:

Un bilancio di questi sei mesi di Grande Fratello Vip? Arrivare fino alla finale mi è proprio servito a maturare dentro e cambiare cose del mio carattere. La mia vincita è proprio simbolica, sono molto contenta e fiera. Ho vinto per il mio profilo alla Bridget Jones come diceva Nathaly? Io spesso parlo con molte mie fan e mi hanno detto che mi apprezzano per la persona che sono. Poi ci sono i Jerù che sono super, super attivi. Loro guardano tutto… mamma mia. E’ incredibile. Ma è divertente, mi tiene molta compagnia perché mi ricorda pure cose che non ricordavo. Sono pazzeschi, riescono a trovare qualsiasi cosa.

Presto lo shooting nella factory di Alex Belli

E se Jessica ha smentito alcune fake news, ha invece confermato lo shooting dal man:

Nella factory di Alex Belli? Non è una fake news e piano piano organizzeremo anche quello perché ancora non siamo andate. Presto vedremo le foto e non vediamo l’ora di divertirci. Io non sono molto social ma quando sarò lì vi assicuro che farò solo stories per farvi vedere tutta la follia che c’è lì dentro.