Jessica Selassiè si “concede” poco sui social (e personalmente questo suo aspetto mi piace molto). Ma ogni volta che interagisce online, dopo la sua vittoria al Grande Fratello Vip, crea un perfetto “devasto” (e questa volta c’entra anche Barù).

Jessica e Barù: quel gesto social che fa impazzire i fan

Dopo aver tolto il “segui” su Instagram all’esperto di vini (sapevi che sta per tornare in TV?) per via di alcune dichiarazioni a Verissimo che non le sono andate a genio, Jessica ha letteralmente ribaltato gli eventi ancora una volta (“…perché quando inizia e quando finisce lo decido io!”).

Per questo motivo, tra gli “amici” social del suo profilo compare nuovamente Gherardo Gaetani detto Barù.

I fan sono particolarmente felici (ed anche noi per i figli so’ pezzi ‘e core).

A questo punto Jessichina (con intonazione volutamente toscana, ci si prova!), potresti pure seguire Blog Tivvù per concludere in bellezza.

SI TORNA A BERLINO BEPPEEEEEEEE È IL SECONDO 16 MARZOOOOO LE ACQUE STANNO SCORRENDO DI NUOVO MA SOPRATTUTTO GREGORELL A MAMMT A SORETA E A TUTTA LA RAZZA TUA#mammascusa #jeru pic.twitter.com/5DNYNy35QL — MariPosa🦋 (@_mariells) April 27, 2022

(#Mammascusa, avete il mio cuore!)

Comunque se Jessica e Barù non ci avessero abbandonato noi saremmo stati buoni e tranquilli. Invece no…

Loro ci abbandonano e noi invadiamo ogni paese e continente. È colpa loro. #jerù pic.twitter.com/DFrNdDF5PZ — lucia🧡🧩 (@luciasab5) April 27, 2022