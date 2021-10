Catfight a distanza tra un’attuale concorrente del GF Vip ed una protagonista della passata edizione? A quanto pare nelle ultime ore una delle principesse etiopi, Jessica Selassié, si sarebbe scagliata contro Rosalinda Cannavò, concorrente della passata edizione del reality ed attuale conduttrice di Casa Chi.

Jessica Selassié si trovava in salotto insieme alla sorella Clarissa, a Raffaella Fico, Ainett Stephens e Francesca Cipriani, quando si è lasciata andare ad alcune considerazioni in merito all’attrice siciliana, Rosalinda Cannavò.

Inutile dire come Rosalinda sia stata una delle protagoniste indiscusse del precedente Grande Fratello Vip, dove ha avuto una vera e propria metamorfosi, entrando come Adua Del Vesco ed uscendo finalmente se stessa, senza scheletri e senza più i fantasmi del passato. Ma soprattutto con un nuovo fidanzato, Andrea Zenga, conosciuto proprio nella spiatissima dimora di Cinecittà.

A quanto pare però, l’ex Vippona non sarebbe particolarmente simpatica ad una delle sorelle Selassié che parlando proprio di Rosalinda, ha ammesso:

A me una che non è piaciuta per niente è Rosalinda. Falsa dal primo giorno che è entrata qua dentro. Ha recitato.