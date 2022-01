Jessica Selassiè continua a “stuzzicare” Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip. Nonostante le chiare prese di posizione di Sophie Codegoni e l’ira funesta della sorella Lulù (che non ci è di certo andata leggera), il rapporto assomiglia sempre di più ad un “triangolo”.

Jessica al GF Vip: “Se Sophie non fosse una mia amica mi sarei presa Basciano”

Durante un confronto scherzoso a tre, Basciano ha svelato di sentire la mancanza delle frecciatine di Jessica: “Alla fine mi piacevano le tue battutine”, ammette. La Codegoni ha aggiunto: “Secondo me è un po’ geloso”.

Jessica, quindi, ha rincarato la dose:

Lo è, mi spinge sempre verso Barù perché ha paura di cadere in tentazione. Se Sophie non fosse stata una mia amica, me lo sarei presa il bel Basciano. Eccome, ci avrei lavorato molto di più.