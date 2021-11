Jessica Selassiè si è raccontata con Francesca Cipriani parlando delle relazioni del passato e raccontandole i suoi complessi sull’aspetto fisico. E così, tra una confidenza e l’altra, sono emersi anche croccanti retroscena su ex famosi.

Le mie amiche avevano anche avventure da una notte, sai la concezione americana è diversa. – riportano i colleghi di Biccy – Le donne americane pensano che se gli uomini possono divertirsi, anche a loro deve essere concesso. E quindi vedevo tutte che andavano con i ragazzi anche appena conosciuti. Io però non riesco, non ce la faccio proprio.

Da una parte invidio chi lo fa, perché poi ha tante esperienze, fai tante conoscenze. A volte invidiavo le mie amiche spontanee e libere. Anche a ballare io non riuscivo ad andare con un ragazzo per una sera. In questi anni non sono stata con nessuno, poi ovviamente la pandemia non ha aiutato. Dove vai? Al cinema non puoi andare, nei locali nemmeno, non si poteva fare niente.