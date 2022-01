La battuta di Barù nei confronti di Jessica Selassiè non è piaciuta ai fan dei #Jeru (l’unione di entrambi i nomi) che tifano per la formazione della coppia nella Casa del Grande Fratello Vip.

Chiacchierando con Kabir e Valeria, il food blogger ha definito la princess un po’ acida e priva di senso dell’ironia (lo stesso commento era stato messo in evidenza alcune settimane fa da Soleil Sorge):

Sai qual è il suo problema e perché non trova marito? E’ un po’ acida e non ha senso dell’umorismo. That’s also very important FOR ME. You can work on it (per me è molto importante ma ci può lavorare).