Dopo il confronto tra Sophie e Alessandro nella sauna del Grande Fratello Vip, è arrivato il momento di fare chiarezza tra Jessica e Basciano, specie dopo la nomination della princess nei confronti dell’american smile.

Jessica spiega perché ha nominato Alessandro

Jessica ha nominato Alessandro per via della sua reazione alle critiche ricevute da Clarissa nel corso della sorpresa in diretta. I commenti negativi di tutti hanno rovinato il bel momento e la princess se l’è legata al dito.

“Dove ho sbagliato nei tuoi confronti?” ha domandato Alessandro, convinto di essersi sempre comportato nel migliore dei modi con Jessica.

“Sono rimasta delusa, perché secondo il mio punto di vista se Sophie fosse rimasta con Gianmaria la situazione sarebbe stata tutt’altra” afferma Jessica, spiegando di essere amareggiata dal comportamento di entrambi.

“Io non ho parlato male di te, lei si è permessa di giudicarmi in modo dispregiativo e non ha senso. Non me l’aspettavo da parte tua, visto che stai sempre a cercarmi per conoscermi” ha continuato Basciano.

“Mi dispiace se ci sei rimasto male” afferma Jessica. “Io ho un bel rapporto con te, tutto questo deve finire. Forse parlo più con te che con lei” conclude Alessandro, confessando di aver trascorso molto più tempo con la princess rispetto a Sophie ribadendo quanto tenga alla sua amicizia.

Manila parla con Sophie: “Non si è arresa!”

Nel frattempo Manila chiacchierando con Sophie, ha confermato l’attuale interesse di Jessica per Alessandro:

È come se lei volesse insabbiare l’emotività con la razionalità e questo la porta a fare degli errori. Secondo me lei non si è arresa.

Sophie, a questo punto ha concluso:

Se lei ha un doppio fine, questa sarebbe una pugnalata alle spalle. Io ad un’amica non lo farei.