Nonostante i numerosi avvicinamenti, il rapporto tra Jessica e Barù continua ancora a non essere chiaro, specie per i “tira e molla” emotivi di lui. Ieri, nella Casa del Grande Fratello Vip, l’esperto di vini ha fatto una nuova dichiarazione che ha spiazzato i fan della “coppia”.

“Jessica non mi piace!”, Barù fa delle precisazioni: “fuori non la vedrò”

Giucas, deciso ad indagare, ha fatto una domanda diretta: “Jessica ti piace?”. Barù ha ammesso che, pur reputando la princess una donna attraente e simpatica, non ha alcuna intenzione di costruire con lei qualcosa che vada oltre l’amicizia: “Mi piace come amica”.

Giucas, non contento delle risposte ricevute, ha continuato ad indagare sulla situazione: “Fuori da qui la frequenterai?”. “Non credo” ha concluso lui.

L’ultimo contatto molto intimo tra Barù e Jessica è avvenuto alcune notti addietro, quando hanno dormito abbracciati per tutta la notte.

L’indomani, l’imbarazzo palpabile di entrambi – forse – ha cambiato qualcosa e lui non ha più dormito al suo fianco: paura di illuderla o voglia di viversi una ipotetica frequentazione fuori dalla Casa?

Ecco il VIDEO.

Del “palo” di stanotte io penso questo: hanno provato a dividere le sorelle per affossare Jess al televoto ma non ci sono riusciti, stanno provando ad affossare i Jerù per far perdere voti a Jess ma non ci riusciranno. #jerù

#jerù

B: non sarò io ad accontentarti

J: peccato per te

B: lo so, secondo me te non sei pronta al mio stile di vita. io vado in Tasmania, accanto all’oceano, con le vacche, le pecore

J: la famiglia che vuoi creare?

B: faccio zappare tutti. sei pronta? questo è ciòche ti aspetta pic.twitter.com/ZcYdxmvzfN

— Heaven is a place on earth 👀 (@Heavenisaplace7) March 4, 2022