Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello Vip, ancora una volta Alfonso Signorini ha preso le difese di Manuel Bortuzzo rimproverando a Lulù Selassié il suo pressante attaccamento “al limite dello stalking” (cit!).

Già durante la puntata, Signorini aveva chiamato in causa anche la sorella maggiore della principessa etiope, Jessica Selassié, che aveva sposato lo stesso consiglio del conduttore, invitando Lulù ad ascoltare di più.

Dopo la puntata, ritrovandosi in camera con Manila Nazzaro e Francesca Cipriani, Jessica ha affrontato la sorella Lulù spiegandole il suo punto di vista e rimproverandola per il suo atteggiamento:

Guarda la ripercussione che ha avuto il tuo voler dire per forza la tua caz*o di frase! Non avresti nemmeno avuto le nomination perché considera che Manuel ti ha votato per quello perché non ce la fa più, Alex perché vuole bene a Manuel! Non ti dico che è stata colpa tua, nemmeno sua però tutti e due così non va bene. Tu non ascolti quando parlo! Hai 23 anni, non ne hai 12, devi capire certe cose! Quello che dice Manuel è chiaro come il sole…