Nella casa del Grande Fratello, il clima si fa sempre più teso. Diversi concorrenti hanno puntato il dito contro Helena Prestes, accusandola di godere di privilegi e di essere protetta dalla produzione. Tra i più critici c’è Lorenzo Spolverato, che durante una conversazione non ha nascosto il suo malcontento, insinuando possibili favoritismi:

“Se lunedì non verranno presi seri provvedimenti, sarà la prova che al GF ci sono figli e figliastri”. In queste ore, invece, anche Jessica Morlacchi ha detto la sua.

Anche Jessica Morlacchi ha alimentato le polemiche, lasciandosi andare a dure critiche contro la produzione. Parlando con Mariavittoria Minghetti, ha espresso il suo disappunto per la gestione del reality:

Devo andare (in Confessionale, ndr) ma non lo so chi c’è. Perché devo andare? Beh perché gliela racconto questa… Non è carino quello che è successo eh? Non è per niente carino, non possono mandare in onda solo quello che fa piacere a loro.