Jessica Morlacchi abbandona il Grande Fratello? “Sono al limite”, pronta a lasciare ma non subito

Dopo oltre cento giorni all’interno della casa del Grande Fratello, la tensione inizia a farsi sentire tra i concorrenti. Tra i più provati c’è Jessica Morlacchi, l’ex cantante dei Gazosa, che ha confessato di essere vicina a una crisi. Parlando con alcuni coinquilini, ha dichiarato: “Io sono al limite, sono tre mesi e passa che sto chiusa qui dentro e sono un po’ in crisi”.

L’inquietudine di Jessica Morlacchi al Grande Fratello

Jessica ha rivelato di aver discusso la sua situazione con gli autori del reality. Nonostante i loro tentativi di motivarla, la gieffina sembra irremovibile: “Loro sono molto carini e tutto il resto, ma io sono arrivata. Mi dicono ‘ma come fai, non puoi mollare adesso’. Ma io gli ho detto ‘ragazzi ho capito, ma…’”.

Quindi abbandona Jessica pic.twitter.com/GTAN0tvIDv — G i u l i a (@berta95italy) December 27, 2024

La pressione psicologica e il desiderio di tornare dai suoi cari sembrano pesare più di ogni altro fattore. Tuttavia, Jessica ha deciso di rimandare la sua decisione definitiva a lunedì: “Lo faccio per rispetto. Con me loro si sono comportati tutti benissimo, voglio darlo anche io”.

Amanda a Jessica: “Vabbè già che dici rimango fino a lunedì e poi vedo è già un bene”

Jessica: “Certo ma perchè loro mi hanno dato rispetto e io glielo devo”.

Censura

Quindi raga uno spiraglio di luce. Non è detto che Jessica abbandoni #grandefratello #morline @GrandeFratello — Chiara Ivancic (@ChiaraIvancic__) December 27, 2024

Luca Calvani e le previsioni sul destino dei gieffini

Nel frattempo, Luca Calvani, sempre pronto a esprimere opinioni, ha azzardato una previsione: “Secondo me resteranno tutti e non uscirà nessuno. Penso proprio che non se ne andranno, magari mi sbaglio, vedremo”. Le sue parole rispecchiano il clima di incertezza che si respira nella Casa, dopo le intenzioni di abbandonare comunicate anche da parte di Tommaso e Mariavittoria.