Jessica Melena, chi è la moglie di Ciro Immobile: matrimonio e tre figli per il campione della Lazio

Jessica Melena è sposata con il centravanti della Lazio Ciro Immobile, che ha trionfato in campo con la Nazionale nel corso del primo incontro Italia-Turchia degli Europei 2021.

Jessica e Ciro si sono sposati nel 2014 ed hanno tre figli: Michela, Giorgia e l’ultimo arrivato Mattia nato nel 2019.

Jessica Melena ha postato recentemente uno scatto sugli spalti dello Stadio Olimpico di Roma per incoraggiare il marito e attaccante della Lazio Ciro Immobile, in occasione del debutto in campo della Nazionale contro la Turchia, nella prima serata di Euro 2020.

“Gol e assist”, ha scritto su Instagram postando una foto dove indossa la maglia con il numero del marito, “grande amore mio @ciroimmobile17 e che emozione tornare qui”.

Jessica Melena è nata il 17 luglio 1990 a Bucchianico, in provincia di Chieti. Quando era piccola sognava di diventare criminologa, per questo ha frequentato l’Università di Scienze delle Investigazioni all’Aquila.

I suoi piani si sono modificati con l’arrivo dell’amore. Conoscendo Ciro Immobile, infatti, dopo il matrimonio si è interamente dedicata alla sua splendida famiglia ed i figli.

Ha partecipato anche ad alcuni concorsi di bellezza e nel 2009 ha vinto la fascia da Miss Mediterranea.

Jessica Melena e Ciro Immobile si sono conosciuti in un locale di Pescara e da quel momento non si sono più lasciati. Nel 2013 è nata la loro prima figlia Michela. Nel 2014 si sono sposati a Bucchianico, con un matrimonio celebrato al Santuario San Camillo de Lellis di Bucchianico.

Nel 2015 è arrivata la secondogenita Giorgia, mentre l’ultimo arrivato in famiglia è Mattia, nato nel 2019.